Пострадавшую в бассейне турецкого отеля девочку могут перевезти в Россию

Пострадавшая в Турции 12-летняя школьница находится в палате интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как критическое.

В связи с этим родителям школьницы посоветовали обратиться в Минздрав России, чтобы в случае необходимости эвакуировать пострадавшую в одну из российских больниц. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Анкаре.

«Данная ситуация находится на постоянном контроле Генконсульства в Анталье и Посольства», - добавляется в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что произошедший инцидент является страховым случаем. Таким образом, расходы на лечение родителям пострадавшей будут возмещены.

Ранее помочь пострадавшей на курорте россиянке МИД Турции призвала Мария Захарова.

Напомним, школьница серьезно пострадала в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Руку дочери затянуло в трубу насоса бассейна. Достать ребенка удалось после того, как администрация отключила насос и сломала трубу.