«Дорога памяти»: сын Юрия Никулина рассказал о самом главном страхе отца в годы войны

Директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал, как его отец - легендарный артист цирка и кино Юрий Никулин - в годы Великой Отечественной войны сражался под Ленинградом.

«Это все в истории Великой Отечественной войны: это Первый ленинградский фронт, это Блокада, это окружение, это голод, тяжелые бои, потому что атаковали постоянно практически, бомбили постоянно», - рассказал Максим Никулин.

Юрий Никулин был призван в Красную армию после окончания средней школы. В годы Великой Отечественной войны он воевал под Ленинградом.

«Он служил в противовоздушной артиллерии. И сбивали они самолеты, и их бомбили, с землей ровняли. И танки выходили на них», - вспомнил Никулин-младший.

Первые два года Великой Отечественной войны Никулин сражался в составе 115-го зенитного-артиллерийского полка, где заслужил звание старшего сержанта. После госпитализации из-за воспаления легких его перевели в другой полк, но по дороге в новое место назначения Никулина контузило разорвавшимся снарядом. Оправившись от травмы, он прибыл в 72-й зенитный дивизион неподалеку от Колпино.

«Отец как-то сказал: "Самое страшное, что я испытывал в жизни своей - это когда на тебя идут танки. Потому что ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. С этой силой справиться невозможно". Вот они зенитками отражали в прямой наводке атаку. Прорыв немецких танцов остановили», - рассказал Никулин-младший.

Юрий Никулин был награжден множеством медалей и призов. Но сам артист признался своему сыну, что главной для него наградой была медаль «За отвагу», полученная в 1945-м году за личное мужество, проявленное при защите Отечества и исполнении воинского долга.

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