Медведев встретился с дежурными экипажами Су-35 на Итурупе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообщался с пилотами истребителей Су-35, которые несут боевое дежурство на курильском острове Итуруп, куда он прибыл ранее с визитом.

Экипажи самолетов встретились с главой правительства в аэропорту Ясный. Там они в настоящий момент находятся на стоянке. Летчики рассказали Медведеву о своем подразделении и особенностях службы. В свою очередь премьер поинтересовался условиями, в которых работают и живут экипажи, и пожелал им дальнейших успехов.

Как заявил Медведев, Курильские острова являются важным местом, в котором все выстраивается со всей серьезностью.

Ранее премьер-министр РФ прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Утром 2 августа он провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. На Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.