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«Америку закрыть нельзя»: о вреде и пользе использования гаджетов в школах

Василиса Морозова
Денис Шурыгин
23:22 21.08.2019
Противники мобильных телефонов для детей уверены, что телефоны и на переменах лучше не выдавать, а школьники должны общаются живьем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские родители заняты мыслями о начале учебного года, потому что подготовить ребенка к школе - целая спецоперация, при этом - дорогостоящая. В Госдуме уже стали обсуждать, что необходимо подобно материнскому, ввести такое понятие, как первосентябрьский капитал.

Рекомендации Роспотребнадзора разрабатывали не один год, проводили опросы и привлекали специалистов.

«В данном документе содержится рекомендация, например, о переводе мобильных телефонов в беззвучный режим при входе в школу как учениками, так и педагогами, и родителями. Кроме того, предлагается определить места хранения мобильных телефонов во время учебного процесса», - отметила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

О вреде и пользе гаджетов можно рассуждать бесконечно. Противники всеобщей мобилизации уверены, что телефоны и на переменах лучше не выдавать, а школьники должны общаться живьем, а не в социальных сетях. Однако бывают случаи, когда от смартфона зависит жизнь человека.

К примеру, у восьмилетней Софии сахарный диабет. Приложение позволяет маме мониторить состояние ребенка в режиме онлайн, чтобы в нужный момент позвонить и сказать, чтобы она съела яблоко. Родители безо всяких рекомендаций, кажется, сами решили проблему гаджетов.

«Я мать четверых детей, естественно, меня волнует каждый из них. Я вижу, кроме того, что агрессия, зрение сильно падает у ребенка, вижу, что осанка очень сильно портится от того, что ребенок постоянно смотрит в смартфон, постоянно наклоняется», - рассказала Наталья Иванова.

По ее словам, когда сыну купили смартфон, у него сразу упала успеваемость. Игры, чаты - какие тут уроки. Однажды гаджет остался дома, а вместе с Егором в школу пошел простой кнопочный мобильник.

«Я считаю, что на самом деле нас притесняют. На самом деле, не каждый школьник использует смартфон для того, чтобы поиграть в игры или еще что-то», - считает Егор Клепиков.

Подросток недоволен, но учиться стал лучше. А его мама поддерживает Роспотребнадзор, поэтому, если остальным детям запретят смартфоны, то ее сын меньше будет расстраиваться. Педагоги со стажем не согласны, по их мнению, запретный плод всегда сладок. Кроме того, в руках опытного учителя телефон может стать наглядным пособием.

«Это какая-то бессмысленная война и она ни к чему не приведет. Из этого ничего не получится. Мы много войн проиграли, я полвека в школе. Проиграли войну с джинсами, считалось, что это буржуазное, проиграли войну с длинными прическами, сейчас они ходят обритые наголо. Поэтому, мне кажется, понимаете, Америку можно открыть, а закрыть ее уже нельзя», - уверен академик РАН, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Доска и мел остались в прошлом. Теперь даже дневники электронные, а домашнее задание давно перестали записывать ручкой. Кроме того, Роспотребнадзор выпустил и другие рекомендации: чтобы у детей не портилась осанка - им ограничили вес портфеля, который должен быть в десять раз легче ребенка.

«Жалко их, я их в школу отправляю, по 4 урока бывает у маленьких тоже. И рабочая тетрадь, и учебники, и какие-то принадлежности трудовые. Тяжело. Я говорю, девочки, давайте уроки делать, нет, мам, у нас спина болит, мы устали», - пояснила Кристина Бурмакина.

Учитывать или нет рекомендации Роспотребнадзора в каждом учебном заведении будут решать сами. Но родителям все-таки стоит объяснить ребенку, что на уроках надо получать знания, а не сообщения в чатах.

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