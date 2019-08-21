В СК рассказали о состоянии заблудившееся в лесу пятилетней девочки
Сейчас с ребенком работают врачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Поисково-спасательная служба Рысь
В ходе непрерывных круглосуточных работ спасатели нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку.
Ребенок найден живым. В одном из районов, где велись поиски, Зарина отозвалась на голос.
«Девочка доставлена в больницу. Она находится в истощенном состоянии», - рассказала «Звезде» старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Юлия Склярова.
Сейчас с ней работают врачи.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, Зарина пропала в воскресенье, 18 августа. По предварительной версии, она пошла в лес, чтобы найти отправившихся за грибами взрослых.