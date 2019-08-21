Подруга умершей Назаровой рассказала, кто будет воспитывать ее внучку

Подруга актрисы Александры Назаровой рассказала о втором опекуне ее внучки, с которым она будет жить после смерти артистки.

«У девочки давно есть еще один опекун, сейчас внучка актрисы в лагере. Не переживайте, ребенок не будет брошен», - отметила онаю

Как рассказала «Московскому комсомольцу» подруга актрисы, девочка иногда ездила к опекуну в гости и хорошо знакома с ним.

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщили в театре им. Ермоловой, где служила актриса. Назарова родилась в 1949 году в Ленинграде. Актриса снялась в более чем 80 кинолентах и сериалах. Среди них – «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Моя прекрасная няня».