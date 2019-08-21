Спасатели рассказали, как нашли пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Медики оказывают помощь пятилетней девочке, найденной спустя трое суток в Вознесенском районе Нижегородской области.

Ребенка обнаружили в лесу, в двух километрах от деревни. Об этом «Звезде» рассказал координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Андрей Николаев.

Именно волонтеры группы сумели найти пятилетнюю Зарину. Поисково-спасательная операция выполнялась в тесном сотрудничестве с силовыми структурами, добавил Николаев.

Девочка пропала в воскресенье, 18 августа. По всей видимости она пошла в лес, чтобы найти отправившихся за грибами взрослых.