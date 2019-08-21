Пропавшую в лесу Нижегородской области девочку нашли живой
В поисках принимали участие более тысячи человек: полицейские, бойцы Росгвардии, военные, сотрудники МЧС и волонтеры.
© Видео: Поисково-спасательная группа "Рысь", ВКонтакте © Фото: Поисково-спасательная группа "Рысь", ВКонтакте
Спустя трое суток поисковики смогли найти пропавшую в лесах в Вознесенском районе Нижегородской области пятилетнюю Зарину.
«Трое суток в лесу....совсем одна...совсем малышка! «Найдена, жива» - это самые долгожданные слова!», - говорится в сообщении поисково-спасательной группы «Рысь».
По данным местных СМИ, Зарину нашли в буреломе. Девочку уже передали в руки медиков.
В поисках принимали участие более тысячи человек: полицейские, бойцы Росгвардии, военные, сотрудники МЧС и волонтеры.
Зарина ушла из дома в деревне Степановка в воскресенье, 18 августа. Возможно, решила найти взрослых, которые пошли за грибами.