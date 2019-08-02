ФСБ предотвратила террористическую атаку на воинскую часть под Владимиром
По предварительным данным, руководил бандитской группой 20-летний житель Владимирской области.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили террористическую атаку на воинскую часть под Владимиром.
Сообщается, что целью задержанных лиц, готовивших преступление, было завладение вооружением и боеприпасами с целью дальнейшего использования. Нападение удалось своевременно предотвратить.
По предварительным данным, руководил бандитской группой 20-летний житель Владимирской области. По данным пресс-службы УФСБ по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»).