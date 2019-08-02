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Новые пошлины США на импорт из Китая затронут IPhone, оружие и клюшки для гольфа

Кристина Волкова
12:28 02.08.2019
Десятипроцентные пошлины на китайские товары стоимость 300 миллиардов долларов будут введены с 1 сентября.
Новые пошлины США на импорт из Китая затронут IPhone, оружие и клюшки для гольфа
© Фото: Song Weixing, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Новые американские таможенные пошлины на импорт из Китая затронут одежду и обувь, электронные устройства и оружие. Десятипроцентные пошлины на китайские товары стоимость 300 миллиардов долларов будут введены с 1 сентября 2019 года.

Отмечается, что в будущем тарифами могут облагаться абсолютно все товары, направляемые в Америку.

В данном случае пошлины затронут смартфоны IPhone, цифровые камеры и игровые приставки, передает информационный портал Axios. Список включил в себя еще молочную продукцию, овощи и фрукты, алкоголь, предметы мебели и товары для дома, а также спортивные товары. Что касается оружия, под ограничение попали револьверы, пистолеты и винтовки.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что США продолжат вводить пошлины на товары из КНР, пока между государствами не будет заключено торговое соглашение. Американский лидер при этом добавил, что в ближайшее время размер пошлин может повыситься до 25%.

В Пекине в свою очередь заявили, что политика администрации президента США неверна и «не может содействовать урегулированию торгово-экономических противоречий».

Обострение отношений США и Китая произошло в мае 2019 года, после 11-й попытки торговых переговоров. Тогда США ввели дополнительные пошлины против Китая на сумму 200 миллиардов долларов, в Пекине же ответили на это вводом пошлин на сумму 60 миллиардов. Новая встреча представителей США и Китая по торговле намечена на начало сентября.

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