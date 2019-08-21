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В Коломне спортсмен-любитель погиб из-за нераскрывшегося парашюта

Валентина Пескова
22:58 21.08.2019
По факту гибели мужчины организована проверка следственными органами.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

На территории авиационного спортивного клуба, расположенного в городском округе Коломна, погиб парашютист, совершавший любительский прыжок. Как сообщили в СК РФ, трагедия случилась 21 августа около 14.30.

«В связи с отказом системы парашют не раскрылся, мужчиной были приняты меры к использованию запасного, однако в виду малой высоты избежать столкновения с землей не удалось», - говорится на сайте Следственного Комитета.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку по факту гибели парашютиста. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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