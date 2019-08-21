Женщина за рулем перепутала педали и устроила погром в Коломне: видео

Женщина-водитель, находясь за рулем Subaru, сбила несколько автомобилей, повредила дорожные ограждения и объекты стрит-арта в Коломне. Все это произошло молниеносно, в течение каких-то секунд, из-за того, что водитель попросту перепутала педали тормоза и газа.

По данным ГИБДД, «стихийное бедствие» началось на улице Октябрьской революции: автомобиль с виновницей ДТП вылетел с второстепенной улицы на главную и врезался в Mercedes.

Но даже после этого водитель не сумела сориентироваться и убрать ногу с газа, поэтому ее машина продолжила движение: выехала на газон, смяла там цветочную композицию и напугала гулявших прохожих. Затем Subaru развернулась на 180 градусов, сбила чугунную ограду и снова вернулась на проезжую часть улицы Октябрьской революции. В это время остальные автомобили уже замерли в оцепенении, ожидая, чем все закончится.

Главный итог все же радует: после череды мелких аварий не оказалось ни одного пострадавшего водителя или пешехода. Только поврежденные машины, ограды и нервные клетки.