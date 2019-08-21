В США могут отменить право на гражданство по рождению

Американский президент заявил, что власти всерьез рассматривают возможность отмены права предоставления гражданства США по рождению на территории страны.

«Мы рассматриваем это всерьез», - ответил Трамп на вопрос журналиста в Белом доме.

В Соединенных Штатах в 14-1 поправке к Конституции закреплено предоставление гражданства любому, кто родился на территории государства. Ранее президент США уже высказывался о возможной отмене этой поправки. По мнению Трампа, факт автоматического получения гражданства таким способом является нелепым.

«Право гражданства по рождению - у вас появляется ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, чтобы родить, и - поздравляю! Ваш ребенок - гражданин США», - отметил он.

Ранее американский лидер говорил, что в США около 7,5% рожденных являются нелегальными мигрантами, то есть более 300 тысяч детей в год. Трамп подчеркнул, что решил прекратить это.

Кроме того, Трамп подтвердил намерение продолжать добиваться строительства стены на границе с Мексикой, которая должна будет сократить масштабы незаконной иммиграции в США.