Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что наблюдается «легкое движение в реализации минского процесса» по Донбассу. Однако говорить о «полном продвижении вперед» пока рано. Об этом Меркель заявила в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в преддверии их переговоров в Берлине.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения России в G8 канцлер ФРГ отметила, что Россию отстранили от «восьмерки» «по определенным причинам».

«По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет», - цитирует Меркель ТАСС.

В свою очередь британский премьер заметил, что доводы в пользу возвращения России в G8 еще только предстоит найти.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры Франции и США сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина следует пригласить на саммит G7, который пройдет в 2020 году.