МИД КНР раскритиковал США за выход из ДРСМД

Китайские власти призвали официальный Вашингтон немедленно вернуться к исполнению своих международных обязательств в части соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Пекин выразил свое несогласие с решением президента США Дональда Трампа выйти из договора. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

«Китайская сторона против таких действий и призывает Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств», - цитирует ТАСС китайского дипломата.

Ранее стало известно о выходе Вашингтона из ДРСМД, который СССР и США подписали 32 года назад. Россия ответила симметрично. Формальной причиной выхода из договора США назвали якобы имеющие место нарушения со стороны Москвы. В Кремле последовательно и доказательно опровергли все обвинения в свой адрес и упрекнули Пентагон в собственных, запрещенных договором разработках.

Вот и некоторые СМИ уже сообщили о намерении армии США испытать в этом месяце новую ракету, работа над которой, по данным российского Минобороны, ведется последние два года.

Демарш Вашингтона осудили и в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш отметил, что мир потерял «бесценный предохранитель от ядерной войны».

Следующим шагом США может стать прекращение исполнения своих обязательств в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В Москве неоднократно давали понять, что это еще больше подорвет мировую стабильность и безопасность.