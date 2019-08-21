«Могла бы - отдала свое»: потерявшая документы мать борется за пересадку сердца больному сыну

Мать девятнадцатилетнего Олега Бушуева Светлана рассказала «Звезде», как у сына начались проблемы с сердцем, и почему ему не могут провести необходимую трансплантацию. В настоящее время молодой человек наблюдается в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

«Закон запрещает делать трансплантацию сердца, потому что российский орган будет пересажен иностранцу. Но пока лекарства нам подходят, врачи у нас очень хорошие – всегда на связи, хотя не обязаны были делать это. Но я себя более спокойно чувствую, потому что я могу в любой момент позвонить или написать, и мне всегда ответят», - рассказала женщина.

Напомним, Светлана родилась в Магадане, имела российское гражданство. Но 20 лет назад у ее родителей украли документы, а в юном возрасте она уехала в Абхазию и в дальнейшем получила гражданство. Там же родился Олег, который не является гражданином РФ. Именно поэтому молодой человек не может встать в очередь на пересадку сердца в России, а сделать такую сложную операцию в Абхазии невозможно.

Женщина рассказала, что ее сын всегда был выносливым и спортивным парнем, несмотря на поставленный в детстве диагноз ДЦП и инвалидность. И только этим летом он внезапно начал уставать при минимальной нагрузке, а в один из дней попал в местную больницу. Однако там диагноз установили неправильно, и почти месяц молодому человеку лечили не то, что следовало. Через некоторое время Олег попал в реанимацию.

«Когда я впервые услышала, что у него в брюшной полости и в легких жидкость, что ноги отечные, я увидела даже «синюшность» - даже я, не медик, поняла, что это проблемы с сердцем», - пояснила женщина.

Врачи сказали матери, что Олега нужно везти в Россию, так как в Абхазии с его диагнозом «дилатационная кардиомиопатия» он не выживет.

Молодой человек успел пройти лечение в Сочи, а оттуда вместе с матерью они поехали в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Однако операцию там провести не могут.

К ситуации подключилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, которая заявила о тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ, а также с МВД РФ - для ускорения получения гражданства.