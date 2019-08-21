Путин заявил, что Россия готова обойтись без Совета Европы

Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если ее не хотят там видеть, то она готова обойтись.

«Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека», - сказал Путин.

Он добавил, что такая тактика - не лучший способ строительства единой Европы «от Лиссабона до Владивостока». Путин подчеркнул, что странам необходимо относиться друг к другу непредвзято и объективно оценивать все, что происходит в других государствах.

Владимир Путин и Саули Ниинисте сегодня обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества в Хельсинки.