«Украшение любой съемочной группы»: режиссер Митта об Александре Назаровой

Советский и российский кинорежиссер прокомментировал новость об уходе из жизни актрисы Александры Назаровой, с которой ему в свое время довелось работать.

«И актриса хорошая, и товарищ хороший, и партнер хороший. Просто украшение любой съемочной группы», - рассказал он в разговоре со «Звездой».

Митта отметил, что чаще всего Назарова исполняла небольшие роли. К артистке хорошо относились ее коллеги, и многие режиссеры звали ее сниматься повторно.

Актриса Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни. За свою жизнь она снялась более чем в восьми десятках фильмов и телесериалов.