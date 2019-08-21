«Украшение любой съемочной группы»: режиссер Митта об Александре Назаровой
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Советский и российский кинорежиссер прокомментировал новость об уходе из жизни актрисы Александры Назаровой, с которой ему в свое время довелось работать.
«И актриса хорошая, и товарищ хороший, и партнер хороший. Просто украшение любой съемочной группы», - рассказал он в разговоре со «Звездой».
Митта отметил, что чаще всего Назарова исполняла небольшие роли. К артистке хорошо относились ее коллеги, и многие режиссеры звали ее сниматься повторно.
Актриса Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни. За свою жизнь она снялась более чем в восьми десятках фильмов и телесериалов.