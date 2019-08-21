«Погибшие специалисты обеспечивали безопасность страны»: Путин о ЧП в Северодвинске

Российские специалисты, погибшие восьмого августа в Белом море, выполняли чрезвычайно важную задачу для безопасности страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время рабочей встречи в лидером Финляндии Саули Ниинисте.

«Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, над перспективными системами вооружения - мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную задачу для обеспечения безопасности нашего государства. А то, что мы вынуждены уделять этому особое внимание, говорит тот факт, что испытываются новые системы нашими партнерами, в том числе американскими», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что, по его данным, радиационный фон после случившегося находится в норме. Соседние государства также не зафиксировали превышения показателей.

Напомним, на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. В результате взрыва погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. По словам президента, все погибшие будут представлены к государственным наградам.