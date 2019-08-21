Подросток с топором разгромил торговый центр и порубил авто: видео

18-летний юноша устроил погром в торговом центре «Евроопт» в Бресте. Ночью, 17 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек топором пробил стеклопакеты входных дверей и проник внутрь магазина.

Далее он пошел по торговому залу, круша на своем пути витрины и полки с продуктами. Когда ему встретился стоящий в зале новенький автомобиль Renault, дебошир не погнушался и им. Сначала он нанес наотмашь удар водительскому зеркалу и стеклу, а затем ударил и по лобовому. Все происходящее фиксировали камеры видеонаблюдения в магазине.

Как позже сообщили в белорусском СК, сотрудник службы безопасности оперативно сообщил о нарушителе в правоохранительные органы, после чего молодой человек был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

В настоящее время проводится расследование, в рамках которого будет определена точная сумма нанесенного магазину ущерба. Устроившему погром предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Юноша заключен под стражу.