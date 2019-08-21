Петербургские врачи оценили состояние девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции

Лучшие детские неврологи поддерживают постоянную связь с госпиталем Университета Памуккале в городе Денизли в Турции, куда 18 августа доставили 12-летнюю гражданку РФ после несчастного случая в бассейне отеля. Об этом было заявлено на совещании, которое по инициативе правительства Санкт-Петербурга в режиме видеоконференцсвязи петербургские специалисты провели в ситуационном центре Смольного с лечащим врачом Алисы Гюрбюзом Акчай.

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Лучшие врачи Петербурга оценили неврологическое состояние ребенка по специфическим показателям, подтвердив, что турецкие врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка.

Напомним, руку девочки затянуло в насосную трубу бассейна в отеле Sunhill в Бодруме, и она по меньшей мере пять минут находилась под водой.

Повреждены легкие, мозг и сердце, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Сейчас девочка в глубокой коме, специалисты поддерживают жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и необходимых препаратов.

В Санкт-Петербурге лучшие клиники готовы принять россиянку на лечение, однако на данный момент перевезти ее в Россию невозможно. По словам турецких медиков, из-за проблем с дыханием они пока не могут даже провести МРТ-обследование.

Специалисты комитета по здравоохранению совместно с врачами госпиталя Университета Памуккале будут решать вопрос о необходимости вылета петербургских специалистов в Турцию. Поддерживается связь с госпиталем и с родителями девочки. Бабушкам и дедушкам россиянки, которые находятся в Санкт-Петербурге и переживают за внучку, оказывается психологическая помощь.