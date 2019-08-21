День знаний в Беслане впервые перенесли из-за годовщины теракта

В Беслане начало учебного года будет впервые перенесено в связи с Днем памяти жертв теракта. В 15-ю годовщину страшной трагедии занятия в школах Правобережного района начнутся 5 сентября, а в остальной части Северной Осетии - 4 сентября. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

С 1 по 3 сентября в Северной Осетии пройдут траурные мероприятия: возложение цветов, богослужения, крестный ход и пресс-конференция с участием членов организации «Матери Беслана».

При этом министр образования Северной Осетии Людмила Башарина на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка отметила, что на 2 и 3 сентября запланированы уроки мира, а 3 сентября пройдут мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Также власти сообщили, что с 31 августа по 6 сентября полицейские в Северной Осетии перейдут на усиленный режим несения службы. К охране правопорядка будут привлечены 3700 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также добровольцы и члены Терского казачьего войска.