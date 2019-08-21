Президент Финляндии поприветствовал Путина на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинисте начал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на русском языке.

«Добро пожаловать, господин президент. Я рад новой встрече», - сказал Ниинисте.

Президент Финляндии выразил надежду, что визит Владимира Путина будет успешным. Ниинисте также добавил, что Финляндия внимательно следила за переговорами президента России с президентом Франции Эммануэлем Макроном. И заметил, что визит Путина во Францию был успешным.

«А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», - добавил Ниинисте.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии, с которым он должен обсудить ряд ключевых вопросов двухстороннего сотрудничества.