При обрушении шахты в Североуральске погиб человек

В Североуральске произошло обрушение горной породы на глубине 1240 метров в шахте «Ново-Кальинская». Шахта работала в штатном режиме, работы были временно приостановлены на участке, где произошло ЧП.

Изначально поступила информация о том, что из-за обрушения породы был отрезан доступ к одному из шахтеров. К несчастью, мужчина не выжил.

«Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни. Горноспасатели поднимают его на поверхность», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Аварийно-спасательные работы были завершены в 20.30 по местному времени.