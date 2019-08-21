При обрушении шахты в Североуральске погиб человек
Обрушение произошло на глубине 1240 метров.
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В Североуральске произошло обрушение горной породы на глубине 1240 метров в шахте «Ново-Кальинская». Шахта работала в штатном режиме, работы были временно приостановлены на участке, где произошло ЧП.
Изначально поступила информация о том, что из-за обрушения породы был отрезан доступ к одному из шахтеров. К несчастью, мужчина не выжил.
«Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни. Горноспасатели поднимают его на поверхность», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.
Аварийно-спасательные работы были завершены в 20.30 по местному времени.