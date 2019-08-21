Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Вологодской области

В распоряжении «Звезды» появились кадры с места ЧП в населенном пункте Сойволовская Череповецкого района Вологодской области. Напомним, 21 августа во второй половине дня там потерпел крушение вертолет. По предварительной информации, машина задела линию ЛЭП и упала в реку Суда.

На видеокадрах, предоставленных ГУ МЧС России по Вологодской области, виден спасательный катер, который прибыл к месту ЧП. При этом из воды торчит хвост упавшей машины, а в реке работает водолаз. Сверху над местом происшествия кружит вертолет МЧС.

Как сообщалось ранее, для ликвидации последствий аварии привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Поиск возможных пострадавших продолжается.

Для восстановления электроснабжения на место ЧП выехала бригада ЦУС МРСК «Вологдаэнерго».