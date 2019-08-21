Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Россия разочарована»: Путин об испытаниях ракеты США

Дарья Муромова
19:30 21.08.2019
Глава государства отметил, что Россия будет зеркально отвечать на новые угрозы, связанные с разработкой американской ракеты, запрещенной ДРСМД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия будет работать над ракетными системами средней и меньшей дальности, но не собирается размещать их до подобных мер со стороны США. Об этом лидер РФ сообщил на встрече с финским коллегой Саули Ниинисте.

«Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе, в частности», - сказал Путин.

Он отметил, что в России будет надежно обеспечена безопасность в связи с разработкой новой ракеты США.

По словам главы государства, Россия будет зеркально отвечать на новые угрозы, связанные с разработкой американской ракеты, запрещенной ДРСМД. Путин предполагает, что работа над ней началась задолго до выхода Соединенных Штатов из договора.

США, по мнению лидера РФ, могут запускать новые ракеты Tomahawk из Румынии и Польши - для этого достаточно поменять программное обеспечение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.08.2019, 15:38
Дивизион «Тор-М2ДТ» заступил на опытное боевое дежурство на Северном флоте
Дата19.08.2019, 02:15
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.08.2019, 10:36
Первая подлодка проекта 636.3 успешно совершила первое погружение
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:53 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Вологодской области
19:40 Армия
Глава Генштаба РФ провел переговоры с коллегой из США
19:30 В стране и мире
Видео
«Это не ошибка. Это - фальсификация»: Путин о причинах недопуска кандидатов в Мосгордуму
18:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока - 2»
18:37 В стране и мире
В Россию ввезут иностранные психотропные лекарства для тяжелобольных детей
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Новая фигура группового высшего пилотажа «Пропеллер»: первые кадры репетиции
Видео
Стрельба зенитными ракетами с корабля «Смерч»: видео учений
Видео
«Остров кишит складами»: экспедиция на Итурупе вступила в «подрывную» стадию
Видео
Дайвер нашел GoPro с записью последних минут жизни ее владельца
Видео
Хозяин маслобойни под Ульяновском рассказал, откуда появились отравленные семечки
Видео
Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.