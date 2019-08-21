«Это не ошибка. Это - фальсификация»: Путин о причинах недопуска кандидатов в Мосгордуму

Последние митинги в России и Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции в Хельсинки с его финским коллегой Саули Ниинисте.

По словам Владимира Путина, избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство.

«В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые "мертвые души". Люди, которые ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это - фальсификация», - заявил Владимир Путин.

Президент России объяснил, что если бы незарегистрированные кандидаты захотели отстоять свои права, у них для этого есть единственный законный способ - обращение в суд. Путин напомнил, что как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца. Под ним имелся ввиду кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Напомним, в Хельсинки прошла встреча лидеров России и Финляндии. Саули Ниинисте пригласил Владимира Путина для обсуждения ключевых вопросов двухстороннего сотрудничества.