Названа основная причина возникновения рака

Главной причиной возникновения онкологических заболеваний является дисфункция гена TP53, отвечающего за остановку роста и деления клетки при ее повреждении или стрессе. Соответствующие выводы сделали ученые Медицинского колледжа Бейлора в США.

Они изучили 10 225 образцов тканей, представляющих 32 типа раковых опухолей, а затем сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций, данные о которых собирались на протяжении 30 лет. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью чаще наблюдались мутации в гене.

Помимо роли ТР53 в возникновении рака, ученые также вычислили еще четыре гена, которые оказывают влияние на выживаемость пациента. Исследования показали, что в 91% изученных случаев заболевания раком в обеих копиях гена TP53 наблюдались дефекты. Чаще всего они возникали из-за дупликации первой дефектной копии.

Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!. Ученые полагают, что данный анализ сможет стать ключом к разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.