Мантуров ответил на критику стоимости билетов на SSJ-100

Система послепродажного обслуживания самолетов Sukhoi SuperJet-100 все еще находится на стадии развития. Об этом «Звезде» заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ранее ФАС сделала выводы о том, что цена на авиабилеты на SSJ-100 выше в сравнении с аналогичными маршрутами на зарубежных воздушных судах из-за значительного процента простоя самолета. Мантуров отметил, что сравнение SSJ-100 с Airbus и Boeing некорректно, так как там модельный ряд состоит из более пассажировместительных самолетов.

«Сравнивать SSJ-100 нужно, во-первых, именно с региональным самолетом. На сегодняшний день его прямые конкуренты - это самолет компании 190-Embraer. Если мы говорим о сравнении. Потому что, если мы сравниваем с Airbus или Boeing - во-первых, это неправильно с точки зрения даже пассажировместимости. Но это не исключает того, что вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, у нас до сих пор еще в стадии, к сожалению, развития. Мы до этого не имели качественного опыта в части обслуживания гражданской авиатехники и вынуждены были с появлением SSJ-100 развивать эти компетенции самостоятельно, не прибегая пока к иностранным технологиям. При этом основные проблемы, связанные с эксплуатацией, они находятся уже в прошлом», - сказал Мантуров.

Министр, комментируя слова заместителя руководителя ФАС Александра Редько о важности переноса расходов за простой самолета SSJ-100 на авиапроизводителя и банки, заметил, что решение вопроса простоя самолета в большей степени зависит от авиапроизводителя.