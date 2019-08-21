Пытавшийся выбросить дочь из окна житель Саранска арестован

Жителя Саранска, грозившего выбросить из окна свою пятимесячную дочь, арестовали на два месяца. Судья учла его многочисленные судимости и отрицательные характеристики. А также то, что за последний год он неоднократно совершал административные правонарушения.

В Октябрьском суде, где Дмитрию Иванову избрали меру пресечения, он прятал лицо. На вопросы журналистов не отвечал. Накануне этот нетрезвый, обезумевший мужчина высунулся с балкона третьего этажа и размахивал своей дочерью, как куклой. Сотрудники полиции пробрались через соседнюю квартиру по узкому карнизу и спасли девочку.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. В отношении ее 37-летнего отца возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».