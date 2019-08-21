Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока-2»

Работа по прокладке трубопровода «Северный поток - 2» на территории финской экономической зоны завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте.

«Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне», - сказал Путин.

Напомним, сегодня лидеры России и Финляндии встретились в Хельсинки. Ниинисте пригласил Путина для обсуждения ключевых вопросов двухстороннего сотрудничества.