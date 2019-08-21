В Россию ввезут иностранные психотропные лекарства для тяжелобольных детей

Правительство РФ поручило Минздраву совместно с регионами определить потребности несовершеннолетних пациентов в наркотических и психотропных препаратах, которые отсутствуют в России. Иностранные лекарства планируют ввезти в нашу страну в количестве не менее 10 тысяч упаковок к концу октября.

«Дано поручение Минпромторгу и ФГУП "Московский эндокринный завод" направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки 4 психотропных препаратов (диазепам, фенобарбитал, медозалам, в формах, которые не производятся в России), а также лекарственного препарата (клобазам), который в России не производится и не зарегистрирован», - говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как поясняется в сообщении, в настоящее время российские производители обеспечили в нашей стране наличие препаратов, необходимых детям для лечения эпилепсии. Это производные бензодиазепина (диазепам, клоназепам) и барбитураты (фенобарбитал, бензобарбитал). Однако производство отдельных лекарственных форм, применяемых в основном у детей, в РФ до сих пор не налажено: это свечи, сиропы и специальные растворы. Их выпускают только за рубежом.

Для того, чтобы иметь возможность ввозить такие препараты в страну, были специально разработаны поправки в закон «Об обращении лекарственных средств».

«Наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством России квоте, в объеме по числу нуждающихся в таких препаратах взрослых и детей. Ввоз будет осуществлять ФГУП "Московский эндокринный завод"», - отметили в секретариате Голиковой.

Поясняется, что поправки в закон также предусматривают порядок учета подобных препаратов и их дальнейшее использование, как и возможность получить качественное обезболивание всем нуждающимся. Кроме того, теперь у врачей появилось право, не боясь ответственности, назначать такие незарегистрированные препараты больным, поскольку отсутствие препаратов в клинических протоколах и Госреестре лекарственных средств не дает возможность врачам их выписывать по рецептам.