На месте поисков пропавшей под Нижним Новгородом девочки обнаружили следы медведя

Поиски пропавшей пятилетней девочки в Нижегородской области пришлось приостановить на несколько часов из-за медведя. Спасатели заметили в лесу следы животного, которые, как им показалось, переплетались с детскими.

После тщательного обследования места стало понятно, что ребенок там не проходил, а хищник действительно бродит рядом. Чтобы уберечь волонтеров, их не пускали в опасную зону. Работали только сотрудники Росгвардии и подготовленные люди. Сейчас широкомасштабные поиски возобновили.

С воздуха лесополосу обследуют два беспилотных летательных аппарата с тепловизорами, задействованы два вертолета. Обошли уже около 50 квадратных километров. Зарину ищут больше тысячи человек. Она ушла из дома в деревне Степановка в воскресенье. Возможно, решила найти взрослых, которые пошли за грибами.