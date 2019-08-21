В Вологодской области в реку упал вертолет
По предварительной информации, машина задела линию ЛЭП и упала в реку Суда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
В населенном пункте Сойволовская Череповецкого района Вологодской области произошло ЧП. На пульт дежурного МЧС в 16.40 поступило сообщение об упавшем вертолете.
По предварительной информации, вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суда. Для ликвидации последствий привлечены 44 человека и 15 единиц техники. Ведется поиск возможных пострадавших.
Для восстановления электроснабжения на место происшествия выехала бригада ЦУС МРСК «Вологдаэнерго».