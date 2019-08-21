Момент падения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

Один из свидетелей крушения вертолета в Греции снял момент падения на видео. На борту находились двое россиян, включая создателя музея Русской иконы Михаила Абрамова.

На кадрах видно, как вертолет сначала сильно задымился, а потом рухнул в море. Кадры трагедии опубликовал в эфире греческий телеканал ANT.

Известно, что частный вертолет Agusta A-109 вылетел из города Краниди а аэропорт Афин. Около острова Порос он задел электрические провода. Оба пассажира и пилот погибли.

Сейчас неясно, что станет с музеем Русской иконы. По мнению знакомых Абрамова, закрывать его было бы «невероятно обидно», поэтому музей необходимо передать либо частному лицу, либо московской мэрии.