Медведь залез в дом к детям и съел мороженое из холодильника: видео

В американском городе Траки (Калифорния) медведь пробрался в дом, напугав двух бывших там подростков. Животное прошло прямо на кухню, обнюхало холодильник, после чего медведь открыл его, взял несколько кусочков мяса, два ведра мороженого и крекеры, сообщает портал Inside Edition.

Со всей своей добычей хищник направился в гостиную, где и решил отобедать. В это время в соседней комнате два подростка смотрели телевизор. Услышав шум, юноши очень испугались и бросились к двери, чтобы держать ее на случай, если медведь попробует войти.

Затем один из молодых людей позвонил матери, которая спала наверху, с помощью умных часов. Она, в свою очередь, вызвала службу спасения. Ее сотрудники прибыли уже через несколько минут и отправили медведя в кратковременную «спячку» с помощью дротиков с транквилизаторами.

По словам американцев, это уже не первый случай, когда медведи пробираются в их жилище. Теперь они планируют всегда закрывать окна и двери.