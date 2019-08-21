СМИ узнали, за сколько Трамп собрался купить за Гренландию

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа хотели предложить правительству Дании сумму в 600 миллионов долларов в год. Предполагалось, что за эти деньги Копенгаген передаст свою автономию Гренландия в бессрочное владение США. Такие данные обнародовала The Washington Post.

Единственное, что не уточнили собеседники издания, это в течение какого времени планировалось производить выплаты. Сообщается, что данная сумма была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. По данным на 2017 год, глава минфина Дании Кристиан Енсен оценивал эту статью расходов в 4,3 миллиарда крон в год. Это приблизительно соответствует количеству миллионов долларов, предложенных США.

Для того, чтобы подтолкнуть Данию к заключению сделки, американские чиновники рассматривали также возможность дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Этот пункт сделки не раскрывается.

Напомним, президент США 16 августа рассказал о заинтересовавшей его идее покупки Гренландии, и даже попросил юристов провести правовую экспертизу проекта. Однако спустя несколько дней премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась категорически против продажи Гренландии, находящейся в составе Королевства в качестве автономии. Фредериксон заметила, что «Гренландия не датская, а гренландская», и она не продается.

В связи с полученным отказом, Трамп сообщил, что решил отложить на неопределенное время официальную встречу с датским премьером Метте Фредериксен, которая должна была состояться через две недели.