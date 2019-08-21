Демонтаж аварийно севшего A321: видео с коптера

Специалисты начали разбор авиалайнера А321, который на прошлой неделе совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Место происшествия сняли на видео с помощью коптера, кадры публикует телеканал «360».

На кадрах, видно, что самолет лежит на брюхе посреди поля, а вокруг него на большом расстоянии убрана вся кукуруза. Недалеко от лайнера стоят контейнеры и спец техника, а рабочие занимаются разборкой борта.

Внутри самолета специалисты уже произвели демонтаж всех рядов кресел. Издалека кажется, что борт А321 цел, но при более близкой съемке можно заметить повреждения крыльев и двигателей, которые оказались полностью разрушены.

Напомним, самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» жестко сел посреди кукурузного поля 15 августа. Борт вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в сторону Симферополя. Во время полета в двигатели попала стая птиц, что нарушило их работу. Командир лайнера принял решение совершить экстренную посадку лайнера в Подмосковье. В результате происшествия из 226 пассажиров и семи членов экипажа никто не погиб, но 76 человек пострадали.