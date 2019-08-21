«Едят все»: биолог объяснил нашествие гусениц в Сочи

Нашествие гусениц, которое сейчас наблюдается в Сочи, является нормальным и вполне обычным делом для южных регионов. Такое объяснение дал сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов.

«Это нормальное явление для насекомых, особенно для таких переселенцев. Паразитов мало, погодные условия позволяют, и плюс ко всему наши службы, которые обязаны следить за этим, не следят», - цитирует эксперта «360».

По словам Горбунова, гусеницы не представляют угрозы для людей, однако могут уничтожить огороды и урожай, так как едят все зеленое. Сами же по себе они являются едой для птиц, но пернатые выкармливают ими своих птенцов в мае.

«А сейчас птенцов нет, и нет паразитов», - говорит эксперт.

Ранее жители Сочи также пожаловались на администрацию города, которая, по их словам, не предпринимает никаких действий для борьбы с вредителями. В ответ на это администрация пояснила, что специальные службы обрабатывают территорию города каждый день, но жители и сами должны присоединиться к борьбе с личинками.

Гусеницы Американской белой бабочки являются вредителями для плодовых культур и 230 видов различных растений.