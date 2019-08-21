Из баков приземлившегося в кукурузное поле А321 начали сливать топливо

Из баков совершившего жесткую посадку в Подмосковье борта Airbus А321 «Уральских авиалиний» начали сливать топливо. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» с места событий.

Напомним, на борту самолета, который летел из Москвы и Симферополь, находились более 200 человек. В первые минуты взлета в двигатели попали чайки, из-за чего было принято решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Благодаря действиям экипажа никто не погиб. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пилотам званий Героев России.

Сейчас специалисты также демонтируют левое крыло самолета. Накануне с помощью пневмоподушек фюзеляж приподняли и отстыковали правый двигатель. В салоне уже провели демонтаж кресел и обшивки.