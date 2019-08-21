Опубликовано видео стрельб арктического «Тор-М2ДТ»

«Звезда» публикует кадры стрельб зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Как сообщили ранее в пресс-службе Северного флота, дивизион арктических ЗРК отдельной мотострелковой бригады СФ заступил на опытное боевое дежурство.

Подразделение было развернуто на одном из полигонов сухопутных и береговых войск в Печенгском районе Мурманской области, а военнослужащие начали отрабатывать действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны.

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» поступил на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в прошлом году. В июле текущего года состоялись первые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» в Арктике на архипелаге Новая Земля.