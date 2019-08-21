СМИ узнали условие Макрона для возвращения России в G8

Французский лидер Эммануэль Макрон уверен, что возвращение России в G8 зависит от ситуации на Украине.

«Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними (Россией) в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», - пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, Макрон собирается обсудить украинскую тему с президентом США Дональдом Трампом на первой сессии приближающегося саммита G7, который пройдет во французском Биаррице с 24 по 26 августа.

Сам Трамп на встрече с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом заявил о целесообразности возвращения к формату G8 с участием России.