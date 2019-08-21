Лавров: США готовили испытание нарушающей ДРСМД ракеты с 2018 года

В Вашингтоне еще с прошлого года начали готовиться к тем испытаниям крылатой ракеты, которые прошли 18 августа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по ДРСМД. Это все было известно с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. Он нам сказал, что заявления Трампа о необходимости выйти из этого Договора - это не приглашение к диалогу, это принятые окончательно решения», - сообщил министр иностранных дел РФ.

По его словам, в США давно намеревались выйти из Договора РСМД, а вовсе не стремились к диалогу с Россией.

«Видимо уже тогда, а может еще и раньше, они начали готовить те испытания, которые сегодня произошли, которые нарушают те параметры, находившиеся в ДРСМД», - пояснил Лавров.

В Пентагоне сообщили, что испытали крылатую ракету наземного базирования, она точно поразила цель после более чем 500 км полета. В Кремле уверены, что пуск Соединенными Штатами ракеты, ранее запрещенной ДРСМД, стал доказательством того, что Вашингтон вел дело к подрыву договора.

Второго августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.