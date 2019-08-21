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СМИ: Россия и Украина готовятся к передаче моряков и заключенных

Дарья Муромова
15:55 21.08.2019
Экс-президент Украины Петр Порошенко не смог добиться освобождения моряков. В свою очередь, новый глава государства Владимир Зеленский назвал возвращение экипажей на родину одной из главных задач.
СМИ: Россия и Украина готовятся к передаче моряков и заключенных
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Переговоры об обмене гражданами России и Украины, которые удерживаются на территории каждой из стран, вышли на завершающую стадию, пишет «Коммерсантъ». На Украину точно вернутся задержанные российской погранслужбой в Керченском проливе моряки – члены экипажей трех кораблей ВМС Украины, утверждает издание

Напомним, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали 22 моряков и двух сотрудников СБУ из-за того, что три украинских судна незаконно проникли в территориальные воды России.

Экс-президент Украины Петр Порошенко не смог добиться освобождения моряков. В свою очередь, новый глава государства Владимир Зеленский назвал возвращение экипажей на родину одной из главных задач.

По данным «Коммерсанта», освобождение моряков обсуждалась во время первого телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. По информации источника газеты, тогда была достигнута принципиальная договоренность.

Известно, что сейчас стороны согласовывают списки лиц для передачи на родину. При этом речь, скорее всего, идет о всех задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Допускается, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие люди.

Подтвержденной информации о том, кого просит освободить российская сторона, нет. По некоторым данным, в этом списке может быть бывший главный редактор «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский, которого арестовали в мае прошлого года по обвинению в госизмене.

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