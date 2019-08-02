В МИД РФ объявили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США

В Министерстве иностранных дел России заявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе Соединенных Штатов.

Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, а прекращается его действие со 2 августа 2019 года. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее в МИД РФ также заявили, что день выхода США из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, инициатива Вашингтона является антипримером решения сложных мировых вопросов и шагом по уничтожению атмосферы доверия.