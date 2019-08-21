СМИ: Порошенко опять «сбежал» из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко снова покинул пределы Украины и отправился на отдых за границу. По информации агентства «Украинские новости», которое ссылается на свои источники, самолет Порошенко появился в аэропорту Вигра норвежского города Олесунн.

Как сообщает СМИ, бывший украинский лидер прилетел в Норвегию чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. Город Олесунн считается крупным центром рыболовного туризма.

Между тем буквально вчера глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк пообещал Порошенко длительный тюремный срок. По словам судьи, Порошенко может сесть в тюрьму даже несмотря на «неприкосновенность», которую дает ему новый статус народного депутата.

Напомним, против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел на Украине по искам юриста Андрея Портнова. По словам Павла Вовка, даже в том случае, если Порошенко решит просто эмигрировать за границу или попросить политического убежища, у юриста Портнова есть все шансы и профессионализм, чтобы довести дело до конца и добиться приговора экс-лидеру.