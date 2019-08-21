«Находится в коме, сама не дышит»: мать о состоянии пострадавшей в Турции девочки

Информация о состоянии пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки, которая находится в больнице, поступает раз в сутки. Сейчас девочка находится в коме, сама не дышит - она не транспортабельна. Об этом «Звезде» рассказала мама ребенка Наталья.

«Девочка не транспортабельна, находится в коме, сама не дышит, очень низкое давление. Врачи сказали, что есть повреждения в голове, повреждение легких. Она в критическом состоянии, никаких прогнозов в больнице не дают», - сказала Наталья.

Женщина опровергла информацию о возможности транспортировки ребенка, заявив, что на данный момент это невозможно.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Руку девочки затянуло в трубу насоса в бассейне. Ее отец пытался вытащить ребенка, но у него не получилось. Достать девочку удалось только тогда, когда администрация отеля отключила насос и сломала трубу.

Сейчас 12-летняя девочка находится в критическом состоянии в больнице турецкого города Денизли. Ее мать ранее рассказывала, что сердце ребенка за два запускали пять раз.