В Подмосковье начался демонтаж крыла севшего на поле Airbus A321
15 августа лайнер аварийно приземлился на кукурузное поле после попадания в двигатели птиц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Специалисты начали демонтировать левое крыло самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа аварийно приземлился на кукурузное после того, как в двигатели лайнера попали птицы.
Накануне при помощи пневмоподушек фюзеляж самолета приподняли и отстыковали правый двигатель. Внутри уже демонтированы пассажирские кресла и обшивка.
Напомним, на борту лайнера, летевшего из Москвы в Симферополь, находились более 200 пассажиров. Благодаря действиям экипажа, в результате аварийной посадки никто не погиб. Владимир Путин подписал указ о присвоении пилотам званий Героев России.