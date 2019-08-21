В Подмосковье начался демонтаж крыла севшего на поле Airbus A321

Специалисты начали демонтировать левое крыло самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа аварийно приземлился на кукурузное после того, как в двигатели лайнера попали птицы.

Накануне при помощи пневмоподушек фюзеляж самолета приподняли и отстыковали правый двигатель. Внутри уже демонтированы пассажирские кресла и обшивка.

Напомним, на борту лайнера, летевшего из Москвы в Симферополь, находились более 200 пассажиров. Благодаря действиям экипажа, в результате аварийной посадки никто не погиб. Владимир Путин подписал указ о присвоении пилотам званий Героев России.