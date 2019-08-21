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Как врачи-мошенники наживаются на наивных пациентах

Александра Арсентьева
15:22 21.08.2019
Участились случаи, когда «доктора» заманивали пожилых людей на бесплатные обследования, после чего у них «обнаруживали» опасные болезни и предлагали дорогостоящее лечение.
Как врачи-мошенники наживаются на наивных пациентах
© Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В регионах России прокатилась волна разоблачений нелегальных медицинских центров, где персонал выдавал себя за дипломированных врачей. На деле у работающих не было медобразования, а у центров отсутствовали лицензии на деятельность.

В городе Волгодонске Ростовской области троих лжедокторов отправили в камеру СИЗО прямо из кабинета центра оздоровления и профилактики «Импульс», который осуществлял свою работу нелегально. За мошенничество мужчинам грозит реальный срок: до шести лет лишения свободы.

«Доктора» заманивали пожилых людей на бесплатные обследования, после чего у них «обнаруживали» опасные болезни и предлагали лечение за 50-100 тысяч рублей. Если у пациента не было указанной суммы, то на месте оформлялся кредит. По информации полиции, от действий мошенников пострадали около 100 человек. Суммарно они отдали врачам около четырех миллионов рублей.

Пенсионерка Клавдия Петровна проходила физиотерапию в момент, когда сотрудники правоохранительные органов пришли в медцентр задерживать лжедокторов.

«Когда вы пришли, врач как раз меня уговаривал сделать новые назначения на процедуры, Говорил, если через две недели у меня рука будет продолжать болеть, то он ликвидирует кредит в 80 тысяч рублей, который я взяла по их рекомендации в банке», -  рассказала женщина оперативникам.

Она пояснила, что на нее давления не было, но когда человек болеет, то он цепляется за каждую соломинку, чтобы поправить здоровье.

Другая пенсионерка - Наталья Ивановна - рассказала, что ее уговорили взять кредит. Она пришла на обследование с мужем, их напугали страшными диагнозами.

«Надо мной три человека в белых халатах стояли: давили, чтобы подписала договор. Давление психологическое было такое, что здоровый человек не выдержит», - рассказала Наталья Ивановна.

Через некоторое время пенсионеры поняли, что их обманули, «лжеврачи» по понятным причинам не смогли им помочь.

Как рассказал aif.ru юрист Виктор Варфоломеев, шансы вернуть средства у пострадавших от действий мошенников людей велики, так как возбуждено уголовное дело.

«В России уже есть немало прецедентов, когда обманутым людям возвращали деньги по навязанным кредитам, но не факт, что потерпевшие получат всю сумму», - заявил Варфоломеев.

Как не попасть на прием к врачам-жуликам объяснила председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова. По ее словам, клиники-фантомы живут за счет рекламы. На их уловки попадают в основном пенсионеры.

Вострикова порекомендовала после посещения сомнительных медцентров, необходимо сходить в государственные клиники и перепроверить диагноз.

«Проверить частную клинику просто: зайти на сайт Росздравнадзора и ввести в графу реестра название клиники и ее ИНН. Так человек узнает, имеет ли клиника лицензию», - сказала она.

Также можно позвонить на горячую линию Росздравнадзора и там разузнать о деятельности интересующего медучреждения.

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