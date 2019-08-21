«Из породы Третьяковых и Щукиных»: друг о погибшем в Греции создателе музея Русской иконы

Сейчас необходимо подумать о том, что будет с первым частным музеем Русской иконы в Москве, создатель которого погиб при крушении вертолета в Греции. Об этом заявил академик Российской академии художеств, заведующий отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов.

Трагедия случилась 20 августа - создатель музея Русской иконы Михаил Абрамов погиб при крушении вертолета Agusta A-109 около греческого острова Порос вместе с еще одним пассажиром и пилотом.

«Потерять этот музей, который возник на наших глазах, как некое чудо, было бы невероятно обидно. В первую очередь нужно подумать мэрии Москвы о том, чтобы этот музей сохранить. И если не найдется частный владелец, который захотел бы продолжить эту деятельность, а надежд на это не очень много, то нужно, чтобы этот музей забрала московская мэрия и хранила его в том числе как памятник великому подвижнику, выдающемуся русскому меценату из породы Третьяковых и Щукиных, который подарил нам такое уникальное явление», - сказал Лидов.

Трагедия произошла из-за того, что вертолет задел линии электропередачи. После этого он загорелся и упал в море. Жители острова остались без электричества.